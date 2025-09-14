14日、鳥取県倉吉市で全国高校生手話パフォーマンス甲子園が開催され、秋篠宮家の二女・佳子さまが出席されました。鳥取県倉吉市のエースパック未来中心で開催された全国高校生手話パフォーマンス甲子園。佳子さまは開会式で、手話を使ってお言葉を述べられました。「誰もが安心して暮らせる社会になることを、誰もがより幅広い選択肢を持てる社会になることを、そしてこれらがあたりまえの社会になることを強く願っています」手話