◇セ・リーグDeNA―巨人（2025年9月14日横浜）DeNA・度会隆輝外野手（22）が14日、巨人戦の6回に自身初の代打本塁打を放った。藤浪が2回4失点で降板も、打線が4回に6点を奪って逆転。7―5で迎えた6回の先頭だった。度会が、代わったばかりの田中瑛のスライダーを流し打ち。左翼ポール際に運ぶ5号ソロだった。「応援してくれた皆さんのおかげで打つことができました！皆さんに感謝しています」とガッツポーズをしなから話