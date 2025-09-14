フジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」が１４日放送され、今年２月に放送し、反響が大きかった企画『女子３００ｍ走サバイバルレンチャン』がプレイバック放送された。出場した悪役レスラーに、ＳＮＳ上では「泣いてしまう」「断然応援したくなる」などの声が集まっている。女子プロレス団体「スターダム」の悪役レスラー・上谷沙弥（２８）で、「絶対に諦めない」と奮闘。悪役メイクを落としたナチュラルメイクの姿で受けたインタ