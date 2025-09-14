私はハルミ。結婚を視野に入れた彼氏・ケイジがいますが、今はまだ実家で暮らしています。実家にはシングルマザーの姉・アキナと姉の子どものララ、そして両親がいます。今日は姉が会社の取引先のコウタロウさんに「結婚前提」のお付き合いを申し込まれたため、会ってほしいと言われてケイジを連れて4人で食事をしました。とても和やかで楽しい雰囲気だったのですが、コウタロウさんが言った「アキナさんには子どもを産んだ実績が