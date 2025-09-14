阪神戦に先発した中日・大野＝甲子園中日が連敗を3で止めた。大野が8回無失点で10勝目を挙げ、5年ぶりの2桁白星。打たせて取る投球で4安打に封じた。0―0の七回、石伊の適時打で均衡を破った。松山が41セーブ目。阪神は7回1失点の才木を援護できなかった。