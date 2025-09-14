ボクシングの世界スーパーバンタム級主要4団体タイトルマッチで統一王者の井上尚弥（大橋）が挑戦者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に判定勝ちし、4団体の王座防衛に成功した。世界戦26連勝は史上最多タイ。