「阪神０−１中日」（１４日、甲子園球場）阪神は拙攻で惜敗し、２連敗となった。この日は近本が前夜の死球の影響で今季初のベンチ外。中野が１番、熊谷が２番、井坪が「８番・中堅」に入ったが、打線は、相手先発の大野に苦戦した。初回は２死から森下が１４試合連続安打となる右前打で出塁するも、佐藤輝は左飛に。その後も好機を生かせず先制することはできなかった。先発の才木は何度もピンチを背負いながらも、粘り強