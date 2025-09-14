■東京2025世界陸上男子100m準決勝（14日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手東京世界陸上2日目、男子100m準決勝が行われ、前回大会王者のN.ライルズ（28、アメリカ）が9秒92（+0.1）をマークし、この日午後10時20分の決勝に駒を進めた。準決勝1組に登場したライルズは、レース前のウォーミングアップでは片膝をついて静止。祈りを捧げると、歓声に手を振って応えた。さらに名前がコールされ