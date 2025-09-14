文化放送は、笹森裕貴、立花裕大、雷太がパーソナリティを務める新番組『笹森・立花・雷太 僕たちのらじお～雷花の森～』（毎週金曜日 午後8時30分～9時00分）を、10月3日（金）午後8時30分からスタートする。 当番組は、舞台・ミュージカルを中心に多方面で活躍する笹森裕貴、立花裕大、雷太がパーソナリティを務めるトーク番組。舞台での共演をきっかけに、プライベート