TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、小嶋陽菜さんと指原莉乃さん。ここでは、指原さんがプロデューサーを務めているアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）について語りました。 （左から）小嶋陽菜さん、指原莉乃さん◆＝LOVEの勢いがすごい！小嶋：＝LOVEがすごいね！ めちゃめちゃイケてる。指原：ありがとうございます、うれしい〜！小嶋：コンサート（＝LOVE