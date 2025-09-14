前の話を読む。同僚は結婚願望がないことや、時短社員のしわ寄せが来ることを理解したうえで「会社が悪い」と言い、ゆりこに「退職する」と告げた。■同僚の意志は固く…■上司もパニック！■顔面蒼白で見送る■ゆりこも唖然…湯田はゆりこと話した直後、迷いなく上司に退職の意思を伝えました。驚いた上司が必死に慰留しても、数々の苦労を重ねてきた湯田の決意は微動だにしません。残された男性社員とゆりこは、ただ呆然と立ち尽