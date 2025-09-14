◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）男子走り高跳び予選を行い、昨夏のパリ五輪で８８年ぶりに５位入賞した赤松諒一（西武プリンス）は、２メートル２５を跳び、各組上位１２人が進出する１６日の決勝に進んだ。前回２３年ブタペスト大会直前に踏み切りには重要な左足小指を疲労骨折した。昨年３月にボルトを入れる手術を受け、完治はまだしていないが、出場大会を厳選しながらこの舞台に合わせてきた。痛みがあった