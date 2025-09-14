◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）男子走り高跳び予選が行われ、初出場の瀬古優斗（ＦＡＡＳ）は、２メートル２５を一発クリア。各組上位１２人が進出する１６日の決勝に進んだ。７月のナイトゲームズ（福井）で日本歴代２位タイとなる２メートル３３の大ジャンプで優勝。東京世界陸上の参加標準記録（２メートル３３）をクリアし、一躍注目を集めた２７歳の新星。高校まで全国大会の出場経験がなかったが、２２年の世