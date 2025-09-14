◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、ＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を３―０の判定で下し、史上単独最多の４団体統一王座５度目の防衛に成功。世界戦２