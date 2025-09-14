※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ夫は在宅勤務を口実に義妹を家に呼び逢瀬を重ねていました。仕事中ならバレないと信じ込み、妻に次の在宅勤務日を聞かれても何も疑問に思いません。実は妻が自分を捨てる計画を進めていることは知らず、優秀な弟の妻を奪った優越感にひたるのでした。あ