◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽決勝米国２―０日本（１４日・沖縄セルラー那覇）決勝が行われ、日本代表は米国代表に敗れて、２０２３年に続く世界一連覇とはならなかった。０―２の７回２死、横山悠捕手（山梨学院）が右飛に倒れ、試合終了。ナインは、米国の選手らがマウンドに集まり水を掛け合って喜ぶ姿を、ベンチから悔しそうな表情で見つめた。その後、米国代表と握手