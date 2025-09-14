戦後80年を迎えた今年、中国は日本との戦争を勝利に導いたとして共産党の功績を強調している。一方、台湾側は「中国が歴史を歪曲している」と批判。国民党軍として旧日本軍と戦い、その後、台湾に逃れた元兵士は、中国の脅威を前に平和への祈りを語った。■日中戦争を経験100歳の元兵士台湾に逃れ「戦争は見たくない」「ここを銃で、一発撃たれたんだ」心臓のすぐ上あたりを指さし、老人は苦しみの表情を浮かべた。故郷の山東省