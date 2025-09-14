（嘉義中央社）南部・嘉義県の農産物ブランド「嘉義優鮮」（CHIAYUM）の商品が、千葉県館山市の「道の駅グリーンファーム館山」で販売されている。嘉義県が13日に報道資料で紹介した。県は、日本の消費者から直接フィードバックを集め、今後の常設販売や海外の販路と協力する際の参考にできるとしている。パイナップルケーキや野菜チップス、からすみソース、阿里山ウーロン茶、コーヒーなど10品目を取り扱っている。翁章梁（おう