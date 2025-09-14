今回アメリカ・ニューヨークで挑むお題がブロードウェイでシアタージャズ！2002年公開「シカゴ」から課題曲は2曲。大きな劇場で客を楽しませるために見栄えするダイナミックな動きが特徴。2人でこれをマスターしよう！しかしここで事件発生！「シカゴ」振り付けに著作権があることが発覚。故にテレビで完コピはNG。そこで急遽協力者ビリーさんに振り付けを依頼。シアタージャズ練習開始。後半の振り付けを考えるのは時間がかかるた