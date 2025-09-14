ジェフユナイテッド千葉は９月14日、J２第29節でレノファ山口FCと敵地で対戦。１−２で敗戦となった。立ち上がりから相手に主導権を握られたなかで集中した守備を見せていたが、39分、山口の河野孝汰に決められて先制を許す。 それでも後半、徐々にチャンスを増やすと58分に同点弾。左サイド敵陣深くでのFKで、キッカーの田口泰士のクロスに河野貴志がヘディンで合わせてネットを揺らす。その後は山口に押し込まれる