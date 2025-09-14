シンガポール華字メディアの聯合早報はこのほど、アジア太平洋海域における米中の「潜水艦競争」の状況についての解説を発表した。中国は世界級の潜水艦戦力を急速に拡充させており、その新技術とより大規模な艦隊は米国と、その同盟国に追いつきつつあり、一方で米国側は予算不足による影響が出ているという。中国軍はその影響力を太平洋にまで拡大させ、南シナ海で競争相手と対峙し、台湾周辺では封鎖や侵入の演習を行っている。