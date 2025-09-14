8月8日の記録的大雨で被災した人たちに車を無償で貸し出している団体に、JU鹿児島が車5台を贈りました。日本カーシェアリング協会に車5台を贈ったのは、県内の中古自動車の販売業者らでつくるJU鹿児島です。日本カーシェアリング協会は全国の被災地で車を無償で貸し出す活動を行っています。協会によりますと、8月8日の記録的な大雨で県内では500件を超える申し込みがありましたが、車両が足りず300人以上が待機