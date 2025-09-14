◇セ・リーグ阪神0-1中日（2025年9月14日甲子園）阪神は中日に零封負けを喫した。先発した才木は6回まで4安打無失点で耐えるも、7回1死三塁から石伊に右前適時打を献上。味方の援護に恵まれず、ハーラートップタイの13勝目はつかめなかった。「序盤は粘りながら、中盤からテンポよく投げることができたと思います。球数は多くなってしまいましたが試合を作ることはできたと思います」打線は中日先発・大野の前に安打