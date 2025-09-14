◇プロ野球セ・リーグ 中日1-0阪神(14日、甲子園球場)中日の大野雄大投手が好投で阪神に勝利しました。中日は初回、2アウト2塁と先制のチャンスを作りますが、後続がサードゴロに打ち取られ無得点。2回は6番・ボスラー選手と山本泰寛選手のヒットで1アウト1、2塁の好機を演出しましたが、後続が倒れ先制とはなりません。それでも7回、ボスラー選手がツーベースで出塁すると、その後1アウト3塁を作り、石伊雄太選手のタイムリーで待