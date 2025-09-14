女優有村架純（３２）が１２日放送のＴＢＳ「Ａ-Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演した。女優時とは別人で、穏やかで控えめな声でトークし「めちゃくちゃ緊張しいで、緊張するとどんどん声が小さくなります。最後は聞き取れないと思います」と語った。オフに外出したりジムに行っても「気付かれないです。普通にいても気付かれないです」と明かした。周辺取材した笑福亭鶴瓶が「全然オーラないから誰にも分からない」との証言がある