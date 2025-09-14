（資料写真）１４日午前１１時５５分ごろ、横浜市神奈川区羽沢町の市道で、区内に住むアルバイトの男性（７４）の運転する大型バイクが対向車線にはみ出し、電柱に衝突した。男性は病院に搬送されたが、胸などを強く打ち、まもなく死亡した。神奈川署が原因を調べている。署によると、現場は片側１車線の緩やかな左カーブ。男性は道路右側の電柱に衝突して転倒、バイクは対向車線を走っていた乗用車にぶつかった。乗用車を運転