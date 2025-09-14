アイドルグループ「なにわ男子」の道枝駿佑（２３）が、１４日に更新された「よにのちゃんねる」に出演。車の運転姿を初披露した。免許をとって「１年弱ぐらい」という道枝の運転頻度は「週３〜４ぐらい」。「ちょっと横浜まで行ったりとか、ふ頭まで運転したりとか」と語った。免許を東京で取得したため、出身である大阪府で運転したことがないそうで「（大阪は）電車の方が詳しいです。何分おきに出るとか、乗り換えまで何