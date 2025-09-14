人気グラビアアイドルの天木じゅん（29）がこのほど、6作目の写真集「あまぽち」（小学館）を、自身30歳の誕生日である2025年10月16日に発売することを発表した。それにあわせて、「限界」に挑戦した珠玉の先行カットも公開された。 【写真】思わず「指先で『ポチっと』」したくなる先行カット 6作目となる撮影の舞台は、台湾最南端のリゾート地、墾丁（ケンティン）。太陽の日差しが降りそそぐ夏の気候に誘われて、セ