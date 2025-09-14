男子４００メートルに３大会連続出場中の中島佑気ジョセフ（富士通）が予選２組に登場。これまでの日本記録４４秒７７を０秒３３秒塗り替える４４秒４４の日本記録を樹立し、２着で準決勝進出を決めた。中島は２０２３年、２０２４年の日本選手権を連覇した実力者。世界陸上では１９９１年東京大会の高野進以来３４年ぶりの日本選手決勝進出への期待もかかる。◆中島佑気ジョセフに聞く―レースを終え、今の気持ちは「非常