◆大相撲▽秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）が大関昇進に挑む関脇・若隆景（荒汐）を押し出し、白星スタートを切った。鋭い立ち合いから一気に走り、「若隆景関は下からの低さがある。でも自分は自分。自分の角度で当たって足を運ぶように心掛けた」とうなずいた。支度部屋に戻ると、師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）から「今日みたいな感じで足を出していけ」と激励を受けた