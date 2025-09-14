◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１４日・横浜）ＤｅＮＡの度会隆輝外野手が５号ソロを放った。２点差に迫られて迎えた６回先頭、宮城の代打で登場し、田中瑛のスライダーを振り抜いた。打球は左翼ポール際に入る打球速度１５７キロ、推定飛距離１０３メートルの５号ソロ。「応援してくれた皆さんのおかげで打つことができました！皆さんに感謝しています！」と振り返った。