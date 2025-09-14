◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―１中日（１４日・甲子園）中日・大野雄大投手が８回４安打無失点の好投で、チームの連敗を３で止めた。自身は沢村賞に輝いた２０年以来の２ケタ勝利となる１０勝目。４登板連続の白星で、５年ぶりの大台に乗せた。２回１死一、二塁のピンチをしのぐと、中盤も安定した投球。先取点をもらった直後の７回も３者凡退で終えた。９回は松山晋也投手が登板し、４１セーブ目。試合前の時点でリーグトップ