◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―１中日（１４日・甲子園）阪神が天敵・大野の前に沈み、Ｖ決定後２度目の完封負けで２連敗となった。先発の才木が０―０の７回に均衡を破られた。先頭のボスラーに右翼線二塁打を浴び、その後１死三塁となって石伊に先制の右前適時打を献上。相手の走塁ミスもあり２点目以降は防いだが、致命傷になった。降板後に広報を通じて「序盤は粘りながら、中盤からはテンポ良く投げることができたと思い