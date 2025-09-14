◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１４日・横浜スタジアム）巨人・田中瑛斗投手がプロ８年目で初の２者連続アーチを浴びた。リチャードの１０号ソロで２点差に迫った直後の６回。先頭の代打・度会に逆方向左翼席へソロ、１番の蝦名にもバックスクリーン右に飛び込む一発を被弾した。１試合で２被弾するのも初だった。試合前まで大勢と並んでチーム最多となる５７試合に登板し、１４試合連続無失点中、防御率も１点台だ