■東京2025世界陸上競技選手権大会（14日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子走高跳の2007年大阪大会の金メダリストで、10大会連続出場の41歳、ドナルド・トーマス（バハマ）が予選に出場した。2m16を一回でクリア、2m21は3回に成功したが、2m25のバーを越えられず、15年の北京大会（6位入賞）以来となる決勝進出はならなかった。2016年に自己ベストの2m37をマークし、今季は2m28の記録を持