14日午後8時53分ごろ、兵庫県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は兵庫県南東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、兵庫県の丹波篠山市と丹波市です。【各地の震度詳細】■震度1□兵庫県丹波篠山市丹波市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度