１４日午後２時２５分頃、長野県松本市波田の国道１５８号で、乗用車とワンボックス車が正面衝突した。この事故で、子供２人を含む男女計７人が病院に搬送され、乗用車の５０歳代男性が死亡した。ほかの６人は命に別条はないという。松本署の発表によると、現場は片側１車線の緩やかなカーブで、どちらかの車が対向車線にはみ出し、衝突したとみられる。同署で詳しい事故の状況や原因を調べている。