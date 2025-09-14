■東京2025世界陸上競技選手権大会（14日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子100m準決勝が行われ、決勝進出を決めた8人が出そろった。パリオリンピック™金メダリストの小さな島国のスター・J.アルフレッド（24、セントルシア）や、前回大会金メダリストのS.リチャードソン（25、アメリカ）ら豪華な顔ぶれとなった。準決勝は1組あたり8人の3組で行われ、決勝進出条件は、各組2着以内と3