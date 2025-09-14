夏休み最終日、男の子が宿題をしていたら、ワンコが寄り添ってきて…？男の子とワンコの仲良しで微笑ましい姿が話題となり、投稿は記事執筆時点で63万6000回再生を突破。「可愛い」「優しい」「家族愛にほっこり」といった声が寄せられています。 【動画：夏休み最終日、宿題をやる男の子→犬が寄り添ってきて…ずっと続いてほしい『お勉強の光景』】 宿題中の男の子に寄り添うワンコ Instagramアカウント「coco_tanu_family」