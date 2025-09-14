来夏に現行契約が満了を迎えるマンチェスター・シティでプレイするポルトガル代表MFベルナルド・シウバ（31）の去就が早くも注目を集めている。2017年夏にモナコからシティに加入したシウバ。ここまで同クラブでは公式戦410試合に出場し、72ゴール73アシストを記録している。献身的な姿勢や複数ポジションをこなせる汎用性は黄金時代を築いたシティに欠かせないものであり、ペップ・グアルディオラ監督も絶大な信頼を寄せる1人だ。