プレミアリーグを代表するクラブといえば、リヴァプールやアーセナルからなるBIG6だが、近年のリーグテーブルではそのBIG6以外のクラブがトップ6フィニッシュしている例は少なくない。昨季はニューカッスルが5位、アストン・ヴィラが6位、22-23シーズンにはブライトンが6位でシーズンを終えている。『The Athletic』はシーズンが始まったばかりのこの段階で、6人の記者がそれぞれBIG6以外の14クラブで1クラブから1人という縛り付き