女優の井川遥が公開した美人女優４ショットが大きな反響を呼んでいる。井川は１４日までにインスタグラムを更新し、女優の板谷由夏、吉瀬美智子、長谷川京子らと並んだ４ショットなどをアップ。「１番歳下の京ちゃんが１番お姉さん」と書き出し、「みんなで乾杯デザートまで食べたのにゆかちゃんもみっちゃんも覚えてないらしい」と、盛り上がった様子をうかがわせた。この投稿にファンからは「なんて豪華メンバー」「すご