◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１４日・横浜）ＤｅＮＡは４回裏終了時のイニング間イベントとして開催している「Ｈｉｓｅｎｓｅハマスタバトル」で、オフィシャルパフォーマンスチーム「ｄｉａｎａ」が通算１５０勝を達成したと発表した。通算成績は１５０勝５７敗。球団を通じキャプテンのＳｈｉｚｕｋｕは「『Ｈｉｓｅｎｓｅハマスタバトル』全試合に携わらせていただき、本日通算１５０勝を達成することができ