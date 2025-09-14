福井競輪場のG2「第41回共同通信社杯」は3日目を終えた。5人が決勝戦へと勝ち上がった近畿勢は最終レース後、長い話し合いに。出した結論は寺崎―古性―南―三谷将―小森での結束だった。古性優作（34＝大阪）は「難しいですね…。僕としては別線のつもりだったけど、5人でいろいろ話してですね…。簡単に寺崎君の番手を回れない、というのが近畿の厳しさということですかね」。何とかファンに伝えようと言葉を選びながら話