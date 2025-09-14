国立競技場（東京都新宿区）で開催されている陸上の世界選手権東京大会で１４日、競技場外周のステージで表彰式が行われた。ほとんどの大会では場内で行われるものだが、今大会は観戦チケットを持たない人も観覧し、祝福できる。大勢のファンが歓声を上げる中、前日の男子３５キロ競歩で３位に入った勝木隼人（３４）（自衛隊）も銅メダルを授与され、「すごくいい試み」と喜んだ。