「阪神−中日」（１４日、甲子園球場）阪神・工藤泰成投手が３カ月ぶりの１軍登板で八回に登板。３者連続三振に斬った。才木に代わって２番手でマウンドへ。３番・上林から始まる打順と対峙（たいじ）した。上林は１４５キロのフォークで空振り三振。続く細川はフルカウントから、この日最速の１５９キロ直球を内角低めに投じて見逃し三振。最後は福永を直球とフォークを巧みに操って、フォークで空振り三振に仕留めた。６