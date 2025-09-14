9月14日、阪神競馬場で行われた第2Rで、ダイヤモンドノットに騎乗し1着となった川田将雅騎手がJRA通算2200勝を達成した。【阪神2R】ダイヤモンドノット完勝で、川田将雅騎手はJRA通算2200勝「ホッとしています」川田将雅騎手コメント「（プレゼンターを務めた）福永祐一（調教師）からまだ2200勝なのと言われました。きっと何か良いプレゼントをいただけるんだろうと思います。素晴らしい馬に毎レース乗せていただいていますので