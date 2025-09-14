9月14日。中山競馬場で行われた第2Rで、フクチャンショウに騎乗し1着となった戸崎圭太騎手は、4年連続11回目のJRA年間100勝を達成した。「ミスを少なく乗っていきたい」戸崎圭太騎手コメント「毎年の目標にしていることなので、達成出来て良かったと思います。馬や関係者の皆様のおかげで達成出来ました。またさらに勝ち星を積み上げていきたいです。今年1番最初に100勝を出来て（現時点で）リーディングトップということなんで