終始、堂々とした態度を崩さない夫に、ソ・ジャンフンが厳しい一言を浴びせた。【写真】妻のDVで眼球破裂寸前の韓国男性8月28日に韓国で放送されたバラエティ番組『離婚熟慮キャンプ』（JTBC）では、第14期の夫婦たちの最終調整過程が公開され、張り詰めた緊張感と深い感動が交錯した。特に、笑顔で堂々と不貞を認める夫が大きな衝撃を与えた。最初に紹介された夫婦から衝撃だった。夫に対する妻の苛立ち混じりの口調にスタジオの