これは、シングルマザーとして夫と義姉を育て上げた義母を尊敬していた主人公が、その義母の金銭トラブルに直面し、翻弄される物語です。最初は純粋な思いから始めた援助が、義母の欲望によって次第に歪んでいきます。 アパートの更新料として義母に10万円を送金した主人公夫婦でしたが数ヶ月後、義姉から夫に連絡があり、義母が義姉からも同じ理由で10万円を借りていたことが発覚するのでした。「お金をだまし取る義